Continua la distribuzione

Non si fermano le donazioni di beni di prima necessità per tutte le persone colpite dall’alluvione nel centro unificato allestito nel padiglione della Fiera. Il servizio è rivolto esclusivamente ai cittadini residenti nelle zone che risultano colpite ed è attivo dalle 14 di ieri. Proseguirà dal lunedì al sabato, con orario continuato dalle 9 alle 17. La domenica il servizio resterà chiuso. La donazione avverrà in seguito al controllo dell’indirizzo di residenza e verrà fornito un quantitativo di prodotti che risponda a un fabbisogno settimanale. In caso di impossibilità nel raggiungere la Fiera, contattare il numero 347 6127800. Rimane attivo anche il centro donazioni dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.