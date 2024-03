Continuano i laboratori creativi per i bambini

Proseguono nel Palazzo pretorio di Terra del Sole i laboratori creativi gratuiti per bambini organizzati in occasione di Picta, Rassegna europea di arte contemporanea - Premio città di Castrocaro Terme e Terra del Sole, in corso nell’edificio cinquecentesco. Tra le novità della seconda edizione, vanno infatti annoverati i sette appuntamenti volti ad avvicinare i giovanissimi all’arte in maniera ludica, sotto la guida di un artista esperto. Oggi dalle 16 alle 18 ad accompagnare i piccoli alla scoperta di un mondo magico saranno i due noti artisti forlivesi Alfonso e Nicola Vaccari. Domani toccherà ad Alice Tamburini mentre venerdì sarà la volta del maestro Paolo Grande, protagonista del laboratorio dedicato alle ceramiche ‘Giochiamo con la terra’. La partecipazione è gratuita. Per prenotazioni (consigliate ma non obbligatorie), contattare Gilberto Valmori al numero 333.4608113. Picta, organizzata da Cava forever group da un’idea di Giuseppe Bertolino, è curata dal critico d’arte Michele Govoni. La mostra, a ingresso libero, si può visitare fino a sabato 6 aprile dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19, il sabato su appuntamento (tel. 333.4608113, per visite guidate 348.0206619).