‘Continuavano a chiamarlo. Trucolo’: Pizzol il protagonista

Al via lunedì 6 ottobre le riprese di ‘Continuavano a chiamarlo Trùcolo’, lungometraggio prodotto dall’associazione Di scena in scena aps e dedicato alla figura del leggendario stagnino cervese. Attori e operatori saranno impegnati fino al 24 ottobre tra Forlì e Cervia con la direzione di Andrea Petrini, da cui è nata l’idea del film dopo aver notato, nel paese balneare, la targa dedicata a Ricci Pintino Augusto Italiano, il vero Trùcolo, figura simbolica ma realmente esistita la cui storia evoca leggerezza, ironia e sentimento, trasformandosi in un racconto universale, che parla a tutti.

Italiano sarà interpretato nel lungometraggio da Giampiero Pizzol (foto), celebre autore teatrale forlivese, attore e fondatore della storica Compagnia Bella, conosciuto per il suo stile ironico e surreale, capace di unire comicità popolare e poesia anche nel racconto della cultura romagnola, con cui ha portato in scena oltre quaranta spettacoli, pubblicato testi teatrali e collaborato a trasmissioni televisive e radiofoniche nazionali.

La pellicola, una commedia surreale per famiglie a cui collaborano realtà locali e che gode del patrocinio di entrambi i Comuni, intende valorizzare la Romagna come parte integrante della narrazione, ponendo al centro Forlì e Cervia come scenari per ricreare l’atmosfera e il carattere della comunità del territorio. Dietro le quinte anche Lucrezia, voce emergente nota per la sua recente partecipazione a X Factor, che accompagnerà il maestro Marco Sabiu, compositore e direttore d’orchestra di fama internazionale, nella cura della colonna sonora, che comprenderà una nuova e sorprendente versione di ‘Adeste Fideles’.

s. v.