"Continueremo per affermare le idee liberali"

"La notizia che non avremmo mai voluto sentire: Silvio Berlusconi ci ha lasciato. Una grave perdita per l’Italia e per il Mondo e, ci sia consentito di dire, anche per la nostra umile e modesta Forlì", scrivono Lauro Biondi (nella foto), capogruppo consiliare di Forza Italia, Rotilio Biserna e Alberto Venturi dei Club per la Libertà e Massimo Viroli e Indrit Softa (Seniores Forza Italia Forlì. "Oggi noi, un gruppo di amici trovatici quasi per caso, abbiamo lungamente riflettuto su quanto il presidente Berlusconi abbia rappresentato, in questi trent’anni, lo spirito e il pensiero dell’italiano che ama profondamente il proprio paese. La grande forza riformatrice e liberale al tempo stesso è stata la ragione per la quale il grande combattente Berlusconi ha onorato la propria vita e il proprio essere statista e capo di un governo occidentale, pervaso dai valori occidentali e libertari".

I responsabili locali dei movimenti che si ispirano al cavaliere, continuano così: "Tutti insieme abbiamo poi ricordato una frase che per noi rimarrà indelebile finché vivremo: ’L’Italia è il Paese che amo’. È e sarà per questo grande impegno che anche a Forlì, per quanto ci riguarda, continueremo lo sforzo per cambiare e ammodernare il Paese e per attuare quella riforma liberale che Silvio Berlusconi ci consegna, invitandoci al confronto e alla battaglia politica sempre e ovunque". "Addolorati – concludono –, ci stringiamo intorno ai suoi cari e ai tanti milioni di Italiani che, in questi anni, lo hanno seguito ed amato profondamente. Oggi più che mai, per continuare un’idea in cui crediamo: l’idea liberale di Silvio Berlusconi".