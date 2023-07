"Continuerò a coltivare la passione per arte e abiti in passerella"

Daniel Florido, quest’anno scolastico hai concluso con 100 e lode un percorso di cui sei stato soddisfatto per i risultati ottenuti. È stato, a tuo parere, un anno particolarmente impegnativo?

"Sicuramente è stato un anno intenso e, per certi versi, complicato, non solo per me,dato che per molto tempo siamo rimasti in sospeso riguardo alle modalità di svolgimento a seguito dell’alluvione, il drammatico evento che purtroppo ha coinvolto numerose persone, di cui alcune in modo particolarmente devastante. In molti hanno dovuto dimostrare la propria forza, anche di volontà, per rimediare a danni che nessuno si aspettava".

Siete stati coinvolti come scuola per aiutare chi era in gravi difficoltà?

"Siamo stati chiamati un po’ tutti a metterci in gioco ancora di più di quanto avremmo fatto normalmente, e credo che l’abbiamo fatto nel migliore dei modi".

Che cosa ha significato per te il corso scolastico che hai intrapreso?

"Non nego che mi mancherà la routine delle superiori, e condividere momenti con le persone che ho avuto la fortuna di conoscere in questi anni, ma ogni singolo ricordo è, e rimarrà, per me indelebile. Adesso, infatti, non resta che guardare avanti, e vedere cosa il futuro abbia in serbo per me".

Quali sono i tuoi futuri progetti?

"Continuerò a coltivare la mia passione per l’arte e soprattutto per la moda, approfondendo ancora di più le mie conoscenze, e non vedo l’ora di scoprire di più riguardo a questi ambiti, cosa che ho potuto già fare quest’anno, grazie alla meravigliosa mostra ‘L’arte della moda’ al San Domenico: ritengo che sia una delle esposizioni più complete a cui abbia mai assistito, e che fornisca una panoramica completa dell’evoluzione del Costume nel tempo, non limitandosi semplicemente a far vedere il cambiamento, ma spiegandone anche i motivi. Sono grato di aver avuto una mostra del genere a pochi passi da casa".