Continuità e innovazione. L’Avis rielegge Malaguti: "Team affiatato e attivo"

L’Avis ha definito nella riunione di lunedì scorso la nuova squadra di consiglieri. A guidare il gruppo come presidente è stato riconfermato per il secondo mandato consecutivo Roberto Malaguti: "L’indirizzo che spero di attuare, in misura maggiore rispetto agli anni passati, fa capo al principio di delega: l’obiettivo – spiega – è quello di creare un team attivo e non accentrato".

L’ufficio di presidenza dell’Avis di Forlì sarà formato, oltre al presidente, da sei membri: Giulio Marabini (vicepresidente vicario), Elena Rossi (vicepresidente con delega alle ‘Relazioni con i donatori’), Enrico Vetricini (vicepresidente con delega alle ‘Relazioni con il territorio e con Avis provinciale’), Fabio Giacomini (segretario con delega alla ‘Comunicazione e stampa’), Milena Zanzani (tesoriere) ed Eleonora Castellucci (con delega al ‘Gruppo giovani’).

Gli altri 10 componenti eletti del consiglio direttivo (formato da 17 rappresentanti) sono: Giovanni Amadori (area volontariato e terzo settore), Luca Borsetto (Scuola), Mirco Bresciani (Relazioni istituzionali, progetti speciali e formazione), Alan Fabbri (Università), Francesco Messina (Gruppo volontari), Martina De Merulis (Gruppo Giovani), Michele Donati, Maria Pierina Gori (Vita associativa ed eventi di promozione), Enrico Manicone (Trasformazione digitale) e Oronzo Tamburrino, detto ‘Zino’ (Gruppo Volontari).