Conto alla rovescia per il concerto di Ughi: suonerà Mozart sul palco assieme a Olmi

Conto alla rovescia per il concerto di solidarietà che il violinista Uto Ughi e il maestro Paolo Olmi terranno al teatro Diego Fabbri il 14 giugno. Con i due grandi interpreti saliranno sul palco i giovani musicisti della Young Musicians European Orchestra, saranno proposte musiche di Mozart, Bach, Vivaldi e Saint-Saens. Il ricavato sarà devoluto alla raccolta fondi del Comune di Forlì a sostegno delle famiglie colpite dall’alluvione.

Un’idea partita da Ughi, molto seguito in Romagna, che ha voluto esprimere vicinanza ai familiari delle vittime e alla popolazione colpita: "Suono in questa terra da quando ero un ragazzo – dice – e sento il bisogno di dimostrare il mio affetto a un pubblico che ho sempre sentito vicino. In un momento difficile come questo la musica è non solo utile, ma necessaria, per stare uniti e ricominciare".

I biglietti per il concerto, organizzato in collaborazione con il ministero per la Cultura, la Regione e il Comune di Forlì, avranno un prezzo da 15 a 30 euro e sono già disponibili sia presso la biglietteria del teatro (via Dall’Aste 18, aperta dal martedì al sabato dalle 10 alle 13) che sul sito www.vivaticket.com.

Per i ragazzi di età inferiore a 14 anni è previsto un biglietto scontato a 5 euro disponibile solo alla biglietteria del teatro. L’iniziativa prevede per tutti i volontari, per gli studenti di musica e per gli abitanti delle zone colpite dall’inondazione un cospicuo numero di biglietti omaggio precedentemente acquistati da imprese forlivesi particolarmente generose e sensibili. Per ulteriori informazioni: [email protected]