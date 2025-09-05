Conto alla rovescia per il liscio ’Cara Forlì’, corsa ai posti in piazza

La corsa ai posti a sedere parla chiaro: ‘Cara Forlì’ è a un passo dal riempire piazza Saffi. Domani e domenica, la manifestazione che celebra il liscio festeggerà la sua quinta edizione. Promossa dal Comune e organizzata da Materiali Musicali di Giordano Sangiorgi, con la collaborazione della famiglia di Secondo Casadei, la kermesse porterà sul palco grandi interpreti del liscio insieme a ospiti d’eccezione. Due i grandi nomi attesi: Bobby Solo, che domaniproporrà ‘A Tear on the Face’, versione in inglese del suo celebre brano ‘Una lacrima sul viso’, e una sorprendente rivisitazione rock blues di ‘Romagna Mia’.

Non solo, duetterà anche con la voce dell’orchestra giovanile dei Santa Balera, la forlivese Matilde Montanari. L’altro grande ospite, domenica, sarà Alan Sorrenti, che sceglie Forlì come unica tappa romagnola del suo tour, con canzoni intramontabili come ‘Figli delle stelle’ e ‘Tu sei l’unica donna per me’. La manifestazione comincerà già alle 17.30 con le sfilate delle bande: sabato, la Banda cittadina partirà da via delle Torri insieme ai ballerini delle Sirene Danzanti, affiancata dalla Banda di Carpinello in arrivo da corso della Repubblica; domenica sarà invece la volta delle bande di Civitella e Cusercoli, accompagnate dai danzatori del New Dance Club. A inaugurare le serate ci penseranno i giovani dei Santa Balera, protagonisti sabato di un set speciale con tre grandi nomi del liscio: Luana Babini, Roberta Cappelletti e Mauro Ferrara.

Il programma prevede, sabato sera, il saluto ufficiale dell’Amministrazione e numerose esibizioni, tra cui quelle di Moreno Il Biondo, Danilo Rossi, Giuseppe Zanca, Alfredo Nuti, La Giovane Romagna, Mauro Ferrara, Maurizio Tassani, La Storia di Romagna, Slide Pistons, Nicolò Quercia, Carlotta Marchesini, Emisurela, insieme alle orchestre del territorio. Il mattatore dei due appuntamenti musicali sarà Giordano Sangiorgi. Con il format ‘Balliamo in Piazza’ Saffi, il pubblico diventerà protagonista: due piste da ballo ospiteranno le esibizioni delle scuole di danza, che guideranno gli spettatori tra valzer e mazurche.

Non mancherà uno spazio dedicato alla cultura, con la presentazione del nuovo volume di Mario Russomanno Da Il Pensiero Romagnolo a YouTube. L’emozionante avventura mediatica del Liscio, con la presenza dell’assessora regionale alla Cultura, Gessica Allegni, e del sindaco Gian Luca Zattini. Il volume potrà essere richiesto, gratuitamente e fino a esaurimento copie, all’Ufficio Turismo durante il weekend di Cara Forlì. L’ingresso è gratuito, ma per chi desidera un posto a sedere è consigliata la prenotazione all’Ufficio IAT-HUB Turismo (iat@comune.forli.fc.it – 0543 712362).