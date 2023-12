Contraffazione, operazione della Guardia di Finanza

Migliaia di articoli natalizi, numerosi prodotti di marca per la telefonia contraffatti e decine di profumi che non potevano andare in commercio "perché potenzialmente tossici". È una parte dei frutti dell’aperazione ’Natale Sicuro’ attuata dal comando provinciale della Guardia di finanza di Forlì.

Più nello specifico si contano 60 interventi nell’ambito di specifiche attività di pattugliamento economico-finanziario del territorio, con molteplici controlli sul trasporto delle merci e in materia di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati e dei corrispettivi. Quattro si sono conclusi con la constatazione di irregolarità. In cinque blitz sono stati sequestrati oltre 12mila prodotti contraffatti tra articoli natalizi, giocattoli, oggetti di cartoleria e bigiotteria, materiale elettrico. In particolare, in un esercizio commerciale di Forlì gestito da cinesi, sono stati requisiti oltre 5mila articoli natalizi, nonché numerosi prodotti per la telefonia e una quarantina di profumi potenzialmente tossici.

Alla procura di Forlì sono state denuciate tre persone per l’ipotesi di non conformità degli articoli commercializzati.