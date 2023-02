Contrasto al crimine, rimpatriati due spacciatori

Negli ultimi giorni diverse le attività di controllo in città per la prevenzione di reati. La polizia locale Forlì ha sottoposto a controllo un cittadino tunisino di 29 anni, con diversi precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, già colpito da un decreto di espulsione dal territorio nazionale a cui non aveva ottemperato. L’Ufficio Immigrazione della Questura ha così organizzato l’accompagnamento del giovane presso il centro di permanenza per il rimpatrio di Bari.

A seguito poi di un’altra attività svolta dall’Ufficio Immigrazione della Questura, è stato rintracciato un cittadino albanese di 35 anni con precedenti per falsa attestazione a pubblico ufficiale, inosservanza di provvedimenti dell’autorità, accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti (in carcere è stato trovato in possesso di un micro telefono) e condannato per spaccio di stupefacenti a 3 anni e 5 mesi di reclusione e 15.000 euro di multa. Alla sua uscita dal carcere, espiata la pena, l’uomo è stato espulso con accompagnamento aereo a Tirana, su un volo partito dall’aeroporto di Forlì, e non potrà rientrare nel territorio italiano per 5 anni.