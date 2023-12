Contributi a fondo perduto per nuove imprese

E’ stato riaperto, per il secondo anno consecutivo, il bando per l’assegnazione di contributi economici a fondo perduto per l’avvio di nuove imprese commerciali e artigianali in centro storico a Forlimpopoli. La somma stanziata a copertura dell’azione è di 30.000 euro, per un importo massimo di contributo erogabile pari a 4.000 euro, che sale a 5.000 euro per via Costa. Il contributo verrà erogato su richiesta, secondo l’ordine di arrivo delle domande e fino ad esaurimento del fondo messo a disposizione. "Con questa iniziativa – sottolinea la sindaca, Milena Garavini – l’amministrazione comunale intende proseguire, da una parte, l’opera di messa a valore del centro storico della città favorendone la vivacità anche in termini commerciali e, dall’altra, intende confermare la propria attenzione verso il mondo del lavoro e dell’imprenditorialità, soprattutto giovanile, cosciente della forza d’animo e della capacità di visione del futuro che occorre oggi per avviare un nuovo esercizio". Possono candidarsi gli imprenditori che hanno avviato una delle attività previste dal bando nel centro storico di Forlimpopoli a partire dal 1 gennaio 2023. Il bando completo e tutti gli allegati necessari per la presentazione della domanda possono essere scaricati dal sito del Comune di Forlimpopoli. Matteo Bondi