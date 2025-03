Contributi, bando per le attività delle associazioni

C’è tempo fino al prossimo 15 aprile per poter presentare domanda di contributo, da parte delle associazioni forlimpopolesi, per attività culturali, turistiche e sportive. Il Comune ha, infatti, pubblicato il bando per assegnare contributi economici alle associazioni cittadine allo scopo di sostenere le loro iniziative primaverili ed estive. A questo scopo ha stanziato complessivamente 19mila euro, di cui 15mila per le attività di ambito culturale-turistico e 4mila per le attività sportive.

Possono fare richiesta le associazioni e gli enti no-profit, che abbiano sede legale o operativa sul territorio comunale, iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore e le associazioni o società sportive dilettantistiche. I contributi possono coprire al massimo il 50% della spesa prevista per ogni attività o progetto ritenuto finanziabile. Per informazioni si può inviare una mail all’indirizzo culturasport@comune.

forlimpopoli.fc.it.