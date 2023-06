Contributi sociali e scuola: aumenta il tetto Isee

Il Comune di Bertinoro, con voto unanime del consiglio comunale dello scorso 29 maggio, ha modificato il regolamento per la concessione dei contributi in ambito sociale e scolastico aumentando la fascia Isee di riferimento per poter accedere, appunto, a tali contributi. La modifica prevede che il tetto massimo Isee per accedere a queste agevolazioni passi dal 150% del minimo Inps al 200%: in termini assoluti il tetto di isee massimo passa da 10.992,93 a 14.657 euro. Già nei prossimi giorni è prevista l’uscita del bando per la concessione di contributi per il pagamento di affitti e utenze, dove sarà applicata la nuova fascia Isee. Verrà modificato anche il regolamento che concede esenzioni per le tariffe scolastiche prevedendo ulteriori agevolazioni rispetto al passato e aggiungendo anche qui una fascia di reddito che avrà diritto a un’esenzione proporzionale.

In concreto: per le famiglie che hanno Isee fino a 3.000 euro, si passa dall’85% di esenzione sulle tariffe al 100%; nella fascia immediatamente sopra, fino a 7.328 euro, dal 75% di esenzione all’85%; nella fascia di isee fino a 9.527 euro, dal 50% all’80% di esenzione; nella fascia fino a 10.992, dal 25% al 50% di esenzione e l’ultima fascia, finora sempre esclusa, da 10.992 a 13.191 euro avrà diritto a un’esenzione del 20%.

"Queste misure sono un segnale doveroso verso le persone più in difficoltà – afferma l’assessora alle politiche sociali, Silvia Federici, promotrice della delibera in consiglio comunale –, colpite duramente dalla pandemia prima, poi dall’aumento dei costi delle bollette e dall’inflazione che ha fatto esplodere i prezzi dei generi necessari. Abbiamo voluto, come amministrazione comunale, prevedere un’estensione delle fasce di reddito da sostenere, per dare una risposta concreta ad una platea più ampia di persone e famiglie". "Il Comune di Bertinoro - prosegue Sara Londrillo, assessora alla scuola - interviene già a calmierare il costo dei pasti nelle mense scolastiche e del trasporto pubblico per tutti i bambini e le bambine, questi sconti sono un ulteriore aiuto alle famiglie più in difficoltà".

"Facciamo uno sforzo – conclude la sindaca, Gessica Allegni – in termini di bilancio in un momento che non è semplice neanche per gli enti locali, ma volevamo dare un segnale. Ringrazio, in primis, l’assessora Federici e l’ufficio per il lavoro fatto, il gruppo dei consiglieri di maggioranza, che ci hanno sostenuti nel percorso per arrivare a questa decisione, e quelli di opposizione per aver compreso l’importanza e la trasversalità di questa iniziativa".

Matteo Bondi