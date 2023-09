Contributo di 2.500 euro, termine prorogato al 20 ottobre

La Camera di commercio della Romagna ha prorogato a venerdì 20 ottobre la scadenza del bando per la concessione di contributi a favore delle imprese dei comuni delle province di Forlì-Cesena e Rimini che hanno subìto danni dalle alluvioni di maggio. "In questi ultimi giorni il flusso di richieste si è intensificato – spiega Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna – e ciò conferma l’interesse delle nostre imprese per la misura. Per non lasciare indietro nessuno e per rispondere alle istanze abbiamo così concesso ulteriore tempo A oggi abbiamo avuto 330 richieste ammissibili e abbiamo erogato 825.000 euro di contributi".

Invariati i requisiti per richiedere l’aiuto, ovvero 2.500 euro a fondo perduto: i beneficiari sono sono le piccole e medie imprese che hanno sede legale eo unità locale operativa nelle province di Forlì-Cesena e Rimini, che hanno subito danni diretti e immediati. Ogni impresa può presentare una sola istanza. Richieste attraverso lo sportello on line ‘Contributi alle imprese’, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere - Servizi e-gov.