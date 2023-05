Contributo per l’estate di bambini e ragazzi

Il Comune di Forlimpopoli mette a disposizione contributi per la copertura dei costi per la frequenza dei centri estivi per i bambini dai 3 ai 13 anni o fino ai 17 anni se disabili. L’iniziativa rientra nel ‘Progetto per il contrasto alle povertà educative e la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi per l’anno 2023’ approvato dalla Regione Emilia Romagna. Per poter accedere al contributo bisogna essere residenti a Forlimpopoli, avere un Isee con superiore a 24.000 euro. Il contributo economico alla singola famiglia per bambino è di, massimo, 100 euro a settimana, per un massimo di 300 euro complessivi. Se il costo settimanale dovesse essere inferiore 100 euro potranno essere finanziate anche più di tre settimane. Le settimane di frequenza possono anche non essere consecutive e possono riguardare centri estivi differenti, purché aderenti al progetto regionale. Ad essere convenzionati con il progetto sono Asd ‘Arcobaleno i colori del movimento’ gestore del centro estivo ‘Sport Campus - Arte e Natura’, Asd ‘Acquasport’ Swim Camp gestore di ‘Un Tuffo nell’Estate’ e Atlantide Soc. Coop. Sociale con il centro estivo ‘P.A Archeo Camp’. Per partecipare le famiglie interessate dovranno compilare il modulo online disponibile sul sito comunale entro e non oltre il 19 maggio 2023. A seguito della raccolta delle domande, verrà quindi elaborata una graduatoria, fino ad esaurimento del budget.