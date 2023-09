Contro Alzheimer e Parkinson al via il corso ’Movi-menti’ La Rete Magica Amici per l'Alzheimer e il Parkinson, con il sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e il Comune di Meldola, presenta il corso "Movi-menti" per persone over 60 con défaillances cognitive. Incontri dal 4 ottobre al 29 novembre presso la Sala PIT dell'Arena Hesperia.