Contro il cyberbullismo. Unieuro, polizia e scuole:: "Ecco un utile decalogo"

Unieuro e Polizia di Stato hanno presentato a Roma il decalogo contro il cyberbullismo di #cuoriconnessi, il progetto nato nel 2016 per informare e sensibilizzare ragazzi, genitori e docenti a un uso corretto dei device connessi alla rete in modo da limitare problematiche che, spesso, affliggono i giovani con conseguenze anche gravi. All’incontro sono intervenuti il direttore centrale della polizia stradale Renato Cortese, il direttore della polizia postale Ivano Gabrielli e il direttore marketing di Unieuro Marco Titi, alla presenza di oltre 19mila ragazzi in streaming da tutta Italia. Il documento è il risultato di un lavoro svolto dagli studenti che hanno raccolto l’invito contenuto nella ‘Storia di Madi’, dispensa a fumetti in cui la protagonista è una ragazza vittima di bodyshaming, fenomeno sempre più diffuso. La narrazione è servita come spunto di riflessione per estrapolare 10 consigli utili contro il cyberbullismo. "La grande partecipazione delle scuole alla realizzazione del decalogo – interviene Marco Titi, direttore marketing Unieuro – conferma il valore del progetto e dà ulteriore slancio al nostro impegno quotidiano, che ha l’intento di sensibilizzare e informare i giovani, gli insegnanti e i genitori su un utilizzo più consapevole e corretto della tecnologia. Dopo otto anni di collaborazione con la Polizia di Stato siamo in grado di mantenere alta l’attenzione su queste tematiche di straordinaria attualità per la nostra società".

Tra i consigli nel decalogo troviamo: immedesimarsi nell’altro; mai dimenticarsi che le parole esercitano un grande potere sulle nostre vite; se scopri che qualcuno è vittima di cyberbullismo aiutalo; non accettiamo passivamente tutto ciò che leggiamo o vediamo online; usiamo lo smartphone con prudenza; non condividiamo immagini intime ed evitiamo di offendere gli altri; chiedere aiuto. Il decalogo completo è disponibile presso i Centri operativi per la sicurezza cibernetica della polizia postale di tutta Italia, distribuito come materiale didattico nelle scuole e scaricabile gratuitamente nella versione digitale sul sito cuoriconnessi.it.