Contro lo spreco ci pensano i ragazzi

Si chiama ’sentinelle dello spreco’. Ed è un progetto sul fronte dell’efficientamento e risparmio energetico, energie rinnovabili e sostenibilità ambientale lanciato dalla Provincia di Forlì-Cesena, che ha l’obiettivo di creare un percorso di transizione verso "una società più equa e consapevole". Il piano, con la collaborazione di Energie per la Città, vedrà il coinvolgimento delle scuole superiori, con alunni e insegnanti in prima linea per "aprirsi alle famiglie e al territorio".

Il progetto è stato candidato al bando regionale ’Azioni di sistema per il supporto agli enti locali sui temi della transizione energetica’, di uno specifico programma regionale che copre l’arco temporale 2021-2027, e ha la finalità anche di incentivare iniziative di informazione sensibilizzazione e animazione del territorio sul tema ecologico; il protocollo è risultato ammesso e finan ziato con 50mila euro.

"Con questo progetto ci rivolgiamo al mondo della scuola superiore come contesto educativo strategico dove sensibilizzare le nuove generazioni all’uso sostenibile dell’energia", commenta Enzo Lattuca Presidente della Provincia. Verranno coinvolti dieci tra gli istituti superiori della provincia, individuati in accordo con le scuole e l’ufficio scolastico territoriale. Saranno inoltre organizzati momenti di formazione per insegnanti e spettacoli fornendo elementi di consapevolezza e cercando di stimolare e sensibilizzare sui temi trattati. Sarà lanciata una ’challenge contro lo spreco’ in cui ragazzi produrranno video alla ricerca degli sprechi e delle possibili soluzioni.