Controlli a tappeto in centro

Dopo il grave episodio avvenuto giovedì pomeriggio in centro storico, precisamente in corso Mazzini, dove tre cittadini sono stati protagonisti di una violenta rissa a colpi di accetta, non si è fatta attendere una risposta da parte delle istituzioni e delle forze dell’ordine. I carabinieri della città, guidati dal maggiore Vincenza Chiacchierini, hanno voluto rispondere in modo deciso e con fermezza, attuando un’azione di controllo e prevenzione. Durante il pomeriggio e la serata del giorno in cui si è consumato il fatto, gli agenti sono stati impegnati in un servizio coordinato da un ufficiale dell’arma, che ha visto impiegati ben 20 uomini e 10 mezzi, con l’obiettivo primario di contrastare il degrado nel centro della città.

In totale, sono stati controllati 142 soggetti, la maggior parte dei quali extracomunitari, 48 mezzi addivenendo al deferimento in stato di libertà alla locale procura e di un cittadino proveniente dalla Romania. Il signore è stato sorpreso alla guida della sua auto in stato di ebrezza alcolica, dopo aver consumato una cena con amici durante la quale è probabile che abbia alzato un po’ troppo il gomito. All’uomo è stata quindi sospesa la patente di guida e i carabinieri hanno proceduto con il sequestro amministrativo del mezzo di trasporto.