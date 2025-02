Forlì, controlli contro la criminalità giovanile: sequestrato un coltello

Forlì, 26 febbraio 2025 – Si è conclusa nella notte tra martedì e mercoledì una vasta operazione della Polizia di Stato finalizzata al contrasto della criminalità giovanile. Anche il nostro territorio è stato coinvolto. Tra Forlì e Cesena sono state identificazione oltre 400 persone, tra cui 63 minorenni, effettuate perquisizioni, posti di controllo, verifiche in strutture di accoglienza, edifici abbandonati ed altri luoghi di ritrovo, come centri commerciali.

Durante le attività, in cui è stata rintracciata ed arrestata una persona destinataria di un ordine di carcerazione per una condanna definitiva per furti, sono state denunciate otto persone, tra cui tre minorenni tra Forlì e Cesena, è stata sequestrata droga, un coltello ed una riproduzione di una pistola.

A Forlì sono state battute le zone del centro, tra cui corso Mazzini e Piazzale Montegrappa, quelle della stazione ferroviaria e dei portici, dell’area di via Vespucci - dove si trovano alcuni edifici abbandonati -, oltre al centro commerciale 'Punta di Ferro'. Controllati anche diversi locali pubblici, all'interno dei quali erano presenti persone con precedenti per stupefacenti, risse, aggressioni e rapine.

I poliziotti della Squadra Mobile e delle Volanti, in due distinte occasioni, e a seguito di segnalazioni per attività di spaccio, hanno fermato giovani in possesso di stupefacenti e di un coltello. Tutti pregiudicati, sono stati fermati. Nei loro confronti sono al vaglio misure di prevenzione e misure di revoca del permesso di soggiorno. I giovani sono stati segnalati alla Prefettura.