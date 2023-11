Controlli di polizia anti-clandestini. Raffica di espulsioni

Nelle ultime settimane, anche in relazione all’approssimarsi delle festività natalizie, sono stati disposti controlli straordinari della polizia nel territorio di Forlì e Cesena, soprattutto nella zona delle stazioni ferroviarie.

Fra gli altri interventi si segnala: due stranieri non regolari sul territorio sono stati accompagnati in un centro di permanenza rimpatri, in attesa del volo diretto al loro paese di origine; un altro è stato rimpatriato in Albania; due sono stati sottoposti al trattenimento del passaporto con obbligo di firma, in attesa di organizzare l’accompagnamento coattivo.