Controlli di velocità della polizia locale: ecco le postazioni

Continuano i servizi di controllo da parte della Polizia Locale di Forlì contro gli eccessi di velocità in città e nei dintorni. Dal momento che l’attività non vuole essere solo repressiva ma anche preventiva, i vigli urbani indicano in anticipo le arterie stradali in cui saranno presenti per i controlli nella settimana compresa tra lunedì 9 e venerdì 13 gennaio: lunedì 9 in via XIII Novembre; martedì 10 in viale Roma; mercoledì 11 in via Del Partigiano e in via Del Bosco; giovedì 12 in via Cervese e via Brasini; venerdì 13, infine, sulla Tangenziale e in via Due Ponti.

ste. bau.