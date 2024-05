Controlli nelle aziende sui lavoratori. Scoperti 14 in nero e 20 irregolari

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Forlì hanno individuato, nel corso di questo mese, 14 lavoratori in nero e 20 irregolari. Durante un controllo in un’impresa forlivese specializzata nel settore del mobile imbottito, i militari della Guardia di finanza hanno scoperto due lavoratori di origine cinese impiegati senza regolare contratto di lavoro, uno dei quali fra l’altro clandestino. Sia il lavoratore che la datrice di lavoro, una 48enne cinese, sono stati denunciati alla procura per i reati di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno.

Lo stesso reparto ha concluso una verifica fiscale nei confronti di una società di Forlì operante nella fabbricazione di materie plastiche. L’azienda, indicata come evasore totale, aveva impiegato irregolarmente 20 lavoratori di diverse nazionalita’: sei italiani, otto marocchini, un brasiliano, un egiziano, un rumeno, un macedone, un tunisino e uno del Burkina Faso. La società aveva imputato trasferte esenti ai fini previdenziali e fiscali senza idonea documentazione giustificativa. Il legale rappresentante, un 48enne di origine magrebina, è stato denunciato per omessa dichiarazione, avendo nascosto al fisco una base imponibile di oltre un milione di euro.

Verifiche anche a Cesena, dove i militari del locale gruppo hanno scoperto due lavoratori italiani impiegati ‘in nero’ in un’impresa individuale nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, e in un’azienda agricola quattro provenienti dal Bangladesh, di cui due privi di permesso di soggiorno. I lavoratori e i due soci dell’azienda, un 51enne e un 25enne italiani, sono stati denunciati per le violazioni sull’immigrazione. A Cesenatico, infine, le Fiamme Gialle della locale tenenza, in una società del settore della commercializzazione al dettaglio di articoli sportivi e in una alberghiera, hanno scoperto altri sei lavoratori in nero: tre italiani e tre senegalesi.