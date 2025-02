Controlli nelle case popolari. Tra alloggi sovraffollati e marijuana

I carabinieri della Compagnia di Forlì e gli agenti della polizia locale, supportati anche da una unità antidroga del nucleo cinofili carabinieri, hanno controllato venerdì alcuni alloggi popolari in centro storico di proprietà del Comune di Forlì e gestiti dall’Acer. In alcuni appartamenti è stata riscontrata la discordanza dovuta alla presenza di una persona in più rispetto a quanto previsto. Acer, informata della situazione, provvederà ad adeguare l’affitto qualora l’ospite dovesse trattenersi per più di 30 giorni. Riscontrati poi danni in un paio di alloggi, con conseguente sanzione amministrativa come previsto dal regolamento comunale. Si svolgeranno accertamenti anche sull’eventuale possesso di sostanze stupefacenti o comunque materiale di provenienza illecita. Nel corso dei controlli sono stati segnalati alla prefettura tre giovani, tra i quali un minorenne, tutti regolarmente occupanti gli alloggi. I tre sono stati trovati in possesso di singole dosi di sostanze stupefacenti di hashish e marijuana. L’assessore comunale alla sicurezza, Luca Bartolini, è intervenuto su Facebook: "Un mese fa circa, a seguito di controlli fatti in alcuni alloggi popolari, è emerso come alcuni di questi erano stati vandalizzati dagli assegnatari. Oltre a disporre le azioni amministrative conseguenti su questi riscontri, al primo incontro successivo del Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza ho personalmente posto il problema al Prefetto che prontamente, e di questo lo ringrazio, ha chiesto di convocare un tavolo tecnico presso la Questura con Comune, Acer, e forze dell’ordine al quale ho partecipato relazionando l’esigenza di fare verifiche a tappeto mediante una serie di controlli programmati insieme a Carabinieri e Polizia di Stato. Ecco perché esprimo soddisfazione alla notizia, che è la conseguenza di questi primi controlli periodici che abbiamo programmato".