Controlli per la Madonna del Fuoco

I carabinieri della Compagnia di Forlì, in concomitanza con la festa della Madonna del Fuoco, hanno predisposto una mirata attività di controllo del territorio finalizzata a scoraggiare condotte irregolari, in particolare in tema di guida in stato di alterazione. Le attività, svolte esclusivamente in orario serale e notturno sono state svolte da dal nucleo radiomobile e dalle stazioni cittadine.

Tre automobilisti (due uomini ed una donna) sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica; uno dei tre è stato denunciato anche per oltraggio a pubblico ufficiale per avere offeso un militare. Un giovane è stato invece fermato con un coltello e denunciato per porto ingiustificato di armi e strumenti atti ad offendere.