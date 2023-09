Controlli serrati della polizia, sventati alcuni furti nella notte

Intensa attività per gli agentidella Polizia di Stato nella notte tra giovedì e venerdì. Gli interventi sono iniziati all’ora di cena dove durante un lite tra ex fidanzati, in piazza Giovanni XXIII, l’uomo è stato denunciato perché trovato in possesso di un taglierino di cui non ha dato spiegazioni ai militari.

Nella notte, invece, numerosi i tentativi di furto. In via Curiel nel mirino di un gruppetto di ragazzi alcuni ciclomotori, in sosta nel parcheggio rialzato: uno dei giovani si è dato alla fuga abbandonando per strada un mezzo, risultato poi già rubato e restituito così al proprietario, che aveva sporto denuncia qualche giorno fa. Poco lontano, in via degli Esposti, sono stati ritrovati altri due scooter di proprietà di alcune famiglie della zona.

Sempre nella stessa area un uomo ha tentato di rubare una mountain bike posteggiata sul marciapiedi, ma è stato bloccato e identificato dalla polizia. Alle 4.45, inoltre, i militari hanno allontanato un ragazzo di origini rom (già noto alle forze dell’ordine) che disturbava le attività degli operatori del Pronto Soccorso.

Infine, alle prime luci dell’alba in viale Salinatore, nei pressi della rosticceria cinese, una coppia è stata segnalata per tentato furto. La donna è riuscita ad allontanarsi mentre l’uomo è stato rintracciato e riconosciuto: era in possesso di un cacciavite lungo circa 20 centimetri riconducibile ai segni di effrazione trovati sulla porta del negozio. Sono in corso gli accertamenti per identificare la donna che faceva da ’palo’.