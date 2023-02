Controlli velocità Forlì, sfreccia ai 125 orari sulla Ss67: patente ritirata

Controlli della Polstrada con la banca dati

Forlì, 23 febbraio 2023 – Prosegue il contrasto all’eccesso di velocità alla guida: mercoledì pomeriggio la Sezione di Forlì della Polstrada ha ritirato la patente a un 49enne forlivese sorpreso a sfrecciare sulla SS 67 Tosco-Romagnola, all’altezza di Dovadola, a 125 chilometri all’ora, su una strada dove il limite di velocità è 70. L’uomo, sanzionato con 543 euro di multa e la decurtazione di 6 punti, è stato autorizzato a condurre la sua auto fino a casa, dove attenderà il provvedimento prefettizio di sospensione della patente, che potrà arrivare fino a tre mesi di durata.

Nella scorsa settimana, inoltre, la Polizia di Stato di Forlì ha sanzionato più di 40 automobilisti sorpresi alla guida del loro veicolo senza aver pagato l’assicurazione o con la revisione scaduta. Per individuare quei conducenti che cercano di fare i furbi non pagando l’assicurazione e non passando dal meccanico, la Polizia Stradale può contare anche sulla Street control, una sofisticata telecamera che, pure di notte, è in grado di leggere le targhe.