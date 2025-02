Controllo del territorio, coppia denunciata per spaccio di cocaina

I carabinieri di Forlì "hanno effettuato mirati servizi finalizzati alla prevenzione dei reati ed al contrasto delle condotte illecite, soprattutto in materia di stupefacenti ed abuso di alcool.

Una coppia, già nota alle forze dell’ordine per reati specifici, è stata arrestata per spaccio di sostanze stupefacenti; i due sono stati sorpresi a cedere singole dosi di cocaina, poi sequestrate, a due acquirenti. Una donna è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale, per essersi risultata di fornire le generalità. La donna era irregolare.