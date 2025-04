Controllo del territorio. Denunciati dai militari due automobilisti

Nei giorni scorsi i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Meldola hanno eseguito un mirato servizio finalizzato alla prevenzione dei reati.

In particolare, un 63enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza; non solo, l’uomo esibiva ai militari una patente non valida in quanto non revisionata a seguito di una sospensione.

Inoltre un 41enne fermato mentre alla guida di un’auto non sua, è stato denunciato per documenti falsi, per aver mostrato ai carabinieri una patente straniera risultata falsa, e sanzionato per guida senza patente.