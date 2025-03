Controllo del territorio, quattro denunciati

Diversi i servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione quelli effettuati nelle ultime ore dai carabinieri di Forlì, in particolare del nucleo radiomobile e della stazione di Ronco. Durante l’operazione i militari dell’Arma hanno denunciato quattro persone.

In dettaglio, un giovane è finito nei guai per porto di armi e strumenti atti all’offesa: durante un controllo effettuato in centro, il ragzzo è stato trovato in possesso di un coltello a scatto, con una lama di 10 centimetri, e poi sequestrato.

Inoltre un uomo è stato denunciato per furto; sorpreso a rubare all’interno di un supermercato del centro – generi alimentari per un valore complessivo di oltre 200 euro – l’uomo è stato è bloccato dai carabinieri e l’intera refurtiva è stata recuperata e restituita.