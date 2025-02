Controllo di vicinato al via: si utilizzerà una chat

È stata molto partecipata l’assemblea pubblica che lo scorso mercoledì, nella sala del consiglio comunale di Forlimpopoli, ha presentato per la prima volta il progetto di ‘Controllo di vicinato’. Tante le domande da parte degli intervenuti sui vari aspetti che accompagnano la creazione dei gruppi di ‘vicini’ che stanno attenti a cosa succede loro intorno.

"Non si tratta di ronde o vigilanza – rassicura il vicesindaco con delega alla sicurezza, Enrico Monti –, ma di una stretta collaborazione tra i cittadini, la Polizia Locale e le forze dell’ordine".

A presentare i vari aspetti e le procedure che stanno dietro al progetto c’erano, oltre agli amministratori comunali, anche la vice comandante della Polizia Locale, Stefania Lanzoni, e il maresciallo dei Carabinieri – Nucleo di Forlimpopoli, Matteo Renzi. Proprio Lanzoni segue sin dall’inizio il progetto di ‘Controllo di vicinato’ di Bertinoro, che sul colle è attivo dal 2017. In pratica, i cittadini di una frazione, zona o anche singola via, potranno formare una chat nella quale andare a segnalare situazioni sospette e condividere le informazioni.

Un esempio che è stato portato mercoledì è quello dei tentativi di truffa agli anziani, alcuni dei quali a Bertinoro che, proprio grazie alle segnalazioni del ‘Controllo di vicinato’ sono stati sventati.

Queste chat avranno un proprio referente, che sarà in contatto con un agente della Polizia Locale e a cui riferirà le varie situazioni. I referenti dei vari gruppi verranno appositamente formati su come riportare le segnalazioni, quali i dati necessari per poter avere un riscontro il più preciso possibile e come scremare le varie informazioni che arrivano in chat.

"I prossimi passaggi sono burocratici – spiega Monti –: dovremo fare una delibera di giunta e poi andare a stilare un protocollo con la Prefettura, la Polizia Locale e l’amministrazione comunale. Nelle prossime settimane andremo poi a realizzare altri incontri, probabilmente nelle singole frazioni, per andare a sviscerare meglio gli aspetti che mercoledì non siamo riusciti a illustrare".

I primi gruppi potrebbero essere attivi sin dal mese di marzo o aprile.

Nel frattempo verrà unificato anche il corpo di Polizia Locale, come già ampiamente annunciato, proprio tra Bertinoro e Forlimpopoli: una determina che i due consigli comunali andranno a votare a metà febbraio, poco prima che quello del colle decada per le pervenute dimissioni della sindaca, Gessica Allegni.

"Siamo molto soddisfatti della partecipazione di questo primo incontro – commenta alla fine Monti –, anche perché abbiamo conosciuto molti nuovi forlimpopolesi, residenti da poco in città. La giusta maniera per iniziare a instaurare rapporti di buon vicinato".

Matteo Bondi