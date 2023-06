Convalidato dal gip l’arresto del marocchino

È stato convalidato dal giudice l’arresto del marocchino che una settimana fa in corso Mazzini ha assalito due connazionali con un’accetta in pugno. L’uomo è accusato di tentato omicidio, a causa dell’aggressione, con l’arma a sua disposizione, contro uno dei due avversari, non andata a segno solo grazie a un miracoloso colpo di reni della vittima designata. Al termine della rissa l’uomo, clandestino, era scappato dalla città, in cui si era insediato qualche tempo.

Gli investigatori l’hanno scovato tre giorni dopo a Massa Lombarda, nel Ravennate, a casa di un amico connazionale.

L’aggressione era stata registrata col telefonino da un residente, diventanto subito virale sul web.