Convegno dedicato ad Aurelio Saffi

L’associazione culturale Aurelio Saffi promuove il convegno ‘Aurelio Saffi - Eroe dimenticato del Risorgimento’ domani alle 10 al Circolo Aurora (ex Scranna) in corso Garibaldi 80. "Questo evento – spiegano gli organizzatori – vuole riportare all’attenzione del pubblico la figura di Saffi, protagonista spesso dimenticato del Risorgimento italiano, il movimento che portò alla nascita dell’Italia unita nel XIX secolo". Saffi, figura chiave nel panorama politico e culturale del suo tempo, fu un patriota, giurista e politico noto per il suo impegno nella lotta per l’indipendenza e l’unità dell’Italia. Il convegno si svilupperà in varie sessioni tematiche. Si alterneranno il prof Umberto Pasqui con una relazione dal titolo ‘Terra e Fuoco: un rapido sguardo sulla Forlì all’alba del Novecento’; lo storico Claudio Servadei presenterà il video ‘Aurelio Saffi e Forlì nel risorgimento italiano’; Alberto Urizio Koverech presenterà ‘La Rispettabile Loggia Aurelio Saffi all’Oriente di Forlì’; Aldo Alessandro Mola ‘Il fratello Aurelio: radici e prospettive dell’Italia unita’. Il convegno è aperto al pubblico. "Sarà un’opportunità unica - concludono gli organizzatori - per approfondire le conoscenze storiche e per scoprire il contributo straordinario di Saffi all’unità italiana". Info: lorenzo.dibari@outlook.com o telefonare al 340 8352363.