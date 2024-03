Convegno dei sindacati con Lattuca e Allegni sulle chiusure degli sportelli bancari

‘Transizione digitale o intransigenza digitale? Chiusura sportelli bancari sul territorio, quali conseguenze e quali soluzioni?’ è il titolo del convegno che si terrà domattina dalle 9,30 alle 12,30 alla chiesa di San Silvestro per affrontare il tema del fenomeno della desertificazione bancaria che continua sia a livello nazione che territoriale, in poco più di 10 anni nella provincia Forlì-Cesena si è registrata una riduzione della presenza di sportelli bancari pari al 40%. L’evento è organizzato da Cgil, Fisac Cgil e Spi Cgil di Forlì Cesena, con il patrocinio del Comune di Bertinoro e della Provincia di Forlì-Cesena.

"La chiusura degli sportelli porta alla riduzione dei servizi per famiglie e imprese – spiegano i sindacati – e le conseguenze della desertificazione bancaria colpiscono in particolare le persone più fragili, tra cui gli anziani, che non hanno i mezzi per spostarsi sul territorio alla ricerca di uno sportello bancario e inoltre incontrano più difficoltà nell’utilizzo dei servizi online proposti come alternativa dalle banche". Durante il convegno saranno illustrati i dati relativi alla chiusura degli sportelli bancari nella provincia. Interverrano la sindaca di Bertinoro Gessica Allegni, il presidente della Provincia Enzo Lattuca, vari esponenti del mondo bancario e i segretari delle sigle sindacali che organizzano l’iniziativa.

m. bo.