Convegno diocesano "Una pace giusta per l’Ucraina"

Oggi alle 20.45 alla sala Maria Graffiedi della parrocchia di Vecchiazzano, in via Veclezio 13b, si svolgerà l’incontro "Per una pace giusta: Ucraina e le tante guerre dimenticate" con gli interventi di Mimmo Muolo, vaticanista di "Avvenire", e Alberto Capannini, responsabile di "Operazione Colomba" dell’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. È il quarto appuntamento proposto dalla Scuola diocesana di formazione all’impegno sociale e politico, diretta da Luciano Ravaioli. Al termine è possibile porre domande e fare alcune riflessioni. Per info: [email protected]