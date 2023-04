Convegno sul sonno e le malattie neurodegenerative

In occasione della 31ª Giornata, mondiale del Parkinson, l’associazione La Rete Magica Odv: amici per il Parkinson e l’Alzheimer e Nuova Civiltà delle Macchine organizzano oggi alle 15.45, al teatro della casa di riposo Zangheri (via Andrelini 5), un incontro aperto alla cittadinanza su ‘Il Sonno e le Malattie Neurodegenerative cerebrali’. Relatore principale il prof. Giuseppe Plazzi, uno dei massimi esperti sul sonno, responsabile del Centro Narcolessia e Disturbi del sonno dell’Istituto delle Scienze neurologiche di Bologna; interventi del dottor Marco Longoni, primario di Neurologia a Forlì e Cesena, e della dottoressa Giada Foschi, coordinatrice delle attività progettuali di Rete Magica. In collaborazione con Casa di riposo Pietro Zangheri, Auser Forlì, Salute e Solidarietà e Fondazione G. e A. Minghetti, l’incontro è patrocinato da Comune, Ausl Romagna, ordini provinciali dei medici-chirurghi e delle professioni infermieristiche. L’evento sarà anche in streaming sul canale YouTube di Nuova Civiltà delle Macchine.