Convegno sull'Impatto Sociale, la Prospettiva Civile di Aiccon e Corso di Laurea in Management

E’ in programma per domani alle 11, il convegno ‘La prospettiva civile dell’impatto sociale’, promosso da Aiccon in collaborazione con il Corso di laurea in Management dell’Economia sociale, presso l’Aula Mattarelli della Scuola di Economia e Management (piazzale della Vittoria, 15) e online. L’evento, aperto a tutti, vedrà gli interventi del prof Stefano Zamagni (Università di Bologna), Stefano Granata (presidente Aiccon), Paolo Venturi (direttore Aiccon), Giusi Biaggi (presidente Consorzio Nazionale Cgm) e Paola Bellotti (direttrice Area Sostenibilità e Sviluppo Coopfond).