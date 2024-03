Conversazione in musica domani con Danilo Rossi

Sarà un’importante serata musicale quella di oggi alla Sala Teatro della Fabbrica delle Candele: con inizio alle ore 21 si terrà infatti ‘Una viola d’amore’, conversazione in musica con Danilo Rossi, uno dei maggiori violisti a livello mondiale; l’evento è organizzato da ForlìMusica col contributo del Comune di Forlì. Moderatore dell’incontro sarà Marco Viroli, coordinatore della Fabbrica delle Candele, che racconterà la splendida e prestigiosa carriera del musicista forlivese. Introdurrà Alberto Mattioli ed interverranno: Nazzareno Carusi del teatro alla Scala, Paola Zonca, Moreno ‘Il Biondo’ Conficconi, Stefano Nanni e Wilma Vernocchi. Saranno presenti il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini e l’assessore alle Politiche giovanili Paola Casara.

Danilo Rossi, nato a Forlì nel 1965, è un violista di fama internazionale. Considerato uno dei più grandi interpreti del suo strumento, ha dedicato la sua vita alla musica, ottenendo riconoscimenti e successi in tutto il mondo. Dal 1986 al 2022 ha ricoperto il ruolo di ‘prima viola solista’ dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, con la quale ha suonato in alcuni dei più importanti teatri del mondo. In veste di solista, si è esibito con orchestre di fama internazionale, come la Filarmonica della Scala, l’Orchestra Nazionale della Rai, l’Orchestra Filarmonica di Mosca e la Kioj Sinfonia di Tokyo.

Oltre che all’attività concertistica, Rossi si dedica da tempo con passione all’insegnamento. È docente di viola presso l’Accademia Perosi di Biella, al Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano e al Livorno Music Master. Dal 2021 è direttore artistico di ForlìMusica.

Rossi è unanimemente riconosciuto quale musicista completo, capace di unire alla sua eccezionale tecnica una profonda sensibilità musicale. Il suo virtuosismo e la sua espressività lo rendono un interprete unico e apprezzato ovunque. La sua carriera rappresenta un punto di riferimento per la viola e la musica italiana nel mondo. Ingresso libero (er informazioni: ForlìMusica cell. 392.9059224).

r. r.