Conversazioni con Testori. Il racconto della sua vita

Fra gli eventi celebrativi dedicati a Testori, c’è lo spettacolo ‘Conversazioni con Testori’ (domani alle 20.30 al teatro Testori di Forlì) tratto dal libro-intervista di Luca Doninelli, interpretato da Andrea Soffiantini con la drammaturgia di Giulia Assetta e la regia di Paolo Bignamini. Le bozze del libro-intervista di Luca Doninelli, furono riviste e corrette da Testori prima di morire. La pubblicazione avvenne un mese dopo la sua morte. In questo libro Doninelli mette in ordine i tanti aspetti di Testori. Lo spettacolo è il racconto sia della vita di Testori sia di quella dello stesso Doninelli, e in buona parte anche dell’attore che lo interpreta, il forlivese Andrea Soffiantini, scoperto ai suoi inizi proprio da Testori. Soffiantini restituisce i tratti di umanita` più intima dell’uomo e dell’artista. "Il teatro deve eliminare le distanze, abbattere il muro tra chi assiste e chi recita", sosteneva Testori e in questo caso si è invitati ad un ascolto privilegiato con un uomo che scopre tutte le carte della sua vita. Soffiantini racconterà vari aneddoti, come, ad esempio, il fatto che tutte le volte che Testori si trovava a Forlì voleva andare in Pinacoteca e si fermava in contemplazione davanti ai quadri.

Era affascinato dalla ‘Gloria’ del Cagnacci, sosteneva che uno "si compromette con la pittura carnalmente, a guardare, e che la scrittura è dare carne alla parola". Testori conosceva Forlì perché il padre veniva a prendere le forme dei cappelli da Monari per la sua fabbrica. Il libro è un testamento spirituale, unico, sia dal punto di vista storico e culturale che da quello più strettamente umano.

A questo si aggiungono la voce e il fascino di Andrea Soffiantini che porterà in scena l’intima umanità sia dell’uomo sia dell’intellettuale e dell’artista. Da questo libro e dall’interpretazione di Soffiantini emerge l’autoritratto che Testori voleva lasciare a Doninelli, suo allievo prediletto che oggi, a trent’anni dalla morte del celebre scrittore, ci permette di conoscere i tratti più importanti della sua esistenza e del suo pensiero.

Rosanna Ricci