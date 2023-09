Coop Allenza 3.0: 15mila euro all’Irst per nuovi macchinari

Coop Alleanza 3.0 ha donato all’Irst ‘Dino Amadori’ Irccs di Meldola 15 mila euro per supportare le attività della Cell Factory consentendo l’acquisto di nuovi macchinari per il Laboratorio di Terapie Cellulari Somatiche. Si tratta di una parte di una donazione complessiva che Coop ha deciso di destinare a strutture e associazioni emiliano-romagnole, per un totale di 45mila euro. Una somma consegnata simbolicamente dal presidente Mario Cifiello all’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini. Un importo che, da solo, rappresenta quasi la metà dei 106mila euro donati dai soci a livello complessivo, includendo le altre sei regioni in cui la cooperativa opera, ovvero Friuli Venezia-Giulia, Veneto, Lombardia, Marche, Abruzzo e Puglia.

I fondi destinati arrivano appunto dall’iniziativa portata avanti tramite l’attività dei soci, che nel catalogo della raccolta punti hanno l’opzione di donare questi ultimi anche per sostenere la ricerca e le cure oncologiche. "Siamo onorati di ricevere questa donazione – ha affermato a margine della cerimonia Laura Ridolfi, responsabile di Oncologia Clinica e Sperimentale di Immunoterapia e Tumori Rari con Massimiliano Petrini – che nella sua entità ci consente di poterci avvalere di strumentazioni importanti, utili a migliorare la qualità delle terapie avanzate e cellulari sperimentali. Un contributo che supporterà e faciliterà l’attività degli operatori che lavorano nella Cell Facrtory del nostro Istituto".

"Questa donazione – ha sottolineato Lorenzo Stefano Maffioli, direttore generale Irst – testimonia la stretta collaborazione con la Coop, che ringrazio a nome di Irst, e con il territorio. Un’iniziativa che rafforza il lavoro di rete oncologica e fornisce un importante impulso alla ricerca scientifica, che rimane peculiare per il nostro Istituto".

o.b.