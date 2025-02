Coop Atlantide cerca operatori per le attività all’Ecomuseo di Ridracoli

La coop Atlantide che gestisce i servizi turistici alla diga di Ridracoli cerca operatrici/operatori per assistenza turistica, visite guidate e attività didattiche da inserire su Idro – Ecomuseo delle Acque di Ridracoli. I requisiti: preferibile titolo di studi in ambito naturalistico; predisposizione al contatto col pubblico; buona conoscenza dell’inglese; domicilio in zone limitrofe. L’Offerta: contratto stagionale da fine marzo a fine settembre, part time 30 ore settimanali anche nel weekend. Inviare curriculum a: personale@atlantide.net specificando nell’oggetto "Lavora con noi - Ridracoli".