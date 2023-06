Coop di consumo di Santa Sofia: il bilancio

L’assemblea della Coop di Consumo del Popolo di Santa Sofia ha approvato nei giorni scorsi il rendiconto finanziario del 2022 e ha provveduto a rinnovare il consiglio di amministrazione. La cooperativa riscontra un bilancio in attivo che ha riconfermato la scelta di garantire elargizioni liberali che vanno a favore dei 288 soci del gruppo i quali, durante l’anno, ricevono un buono spesa che possono poi utilizzare presso il punto vendita dell’A&O del paese, ospitato nei locali di proprietà della Coop che si trovano in piazza Matteotti a Santa Sofia, ma anche con un sostegno solidale a parte che sarà devoluto ad alcune associazioni di volontariato del territorio.

Poi l’assemblea, dopo aver esaminato il rendiconto finanziario della cooperativa, ha anche provveduto a votare il consiglio di amministrazione che risulta composto dai seguenti membri: Franco Barchi, Franco Amadori, Franco Lotti, Giordano Piazza, Delvis Lorenzoni, Elisa Biondi, Nicolò Salvadorini, Donatella Morelli e Oscar Bandini. A sua volta il consiglio ha riconfermato alla presidenza Franco Barchi, il quale è affiancato nelle sue mansioni dal vice Franco Amadori.

La Coop di Santa Sofia aderisce alla Federcoop Romagna ed è una realtà che è sorta nel 1977 sulla spinta dell’idea di Eugenio Prati, Silvio Barchi e Lorenzo Lotti che, dopo la chiusura della attività da parte della Cooperativa Romagna Marche per difficoltà finanziarie, insieme ad altri numerosi cittadini decisero di puntare a far nascere la Coop di Consumo del Popolo che ora ha sede al civico 12 di piazza Garibaldi e da ormai 50 anni resta un punto di riferimento molto importante per i soci e i cittadini che hanno la possibilità di fare spesa con prezzi vantaggiosi rispetto alle normali dinamiche di mercato.