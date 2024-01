Coop sociali, nuovo contratto

Legacoop Romagna sarà impegnata, nei prossimi giorni, a riprendere il dialogo con tutte le stazioni appaltanti del territorio per garantire alle cooperative sociali il pieno riconoscimento del rinnovo in corso in tutti i contratti di servizi, siano essi accreditati, convenzionati o commissionati. La recente sigla dell’accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle cooperative sociali rappresenta un traguardo molto importante, atteso da migliaia di lavoratori. Sono 51 le cooperative sociali interessate che aderiscono a Legacoop Romagna: associano 3.939 soci e occupano 2.672 lavoratori, sviluppando un valore della produzione pari a circa 124 milioni di euro. Il nuovo contratto arriva a cinque anni dal precedente rinnovo, in un contesto economico e sociale molto diverso dal 2019. Il comparto dei servizi socio-sanitari è quello che ha risentito maggiormente degli effetti della pandemia Covid. Un vero e proprio sconvolgimento organizzativo ed economico di cui ancora oggi non si sono placati i contraccolpi negativi: difficoltà di reperimento del personale, aumento considerevole dei costi gestionali e dell’inflazione.

I punti salienti del rinnovo hanno un impatto sia economico che normativo. Tra i più significativi, l’aumento salariale di 120 euro al livello C1, l’istituzione della quattordicesima mensilità, corrisposta al 50% con due trance, una nel 2025 e una nel 2026, il riconoscimento pieno della maternità, la gestione dei tempi di vestizione, l’incremento del contributo per la sanità integrativa ed indicazioni più chiare per il riconoscimento del livello D in ambito educativo.

Gianni Bonali