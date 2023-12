Coopstartup, 51mila euro per le aziende del futuro

Sono stati assegnati i riconoscimenti finali della sesta edizione del bando Coopstartup Romagna: cinquantunomila euro complessivi per il lancio di nuove idee di impresa cooperative, ben due delle quali a Forlì. Ma ecco quali sono i nomi dei progetti che si sono aggiudicati ciascuno un contributo di 12mila euro (ulteriori 3mila euro sono andati a Vert-X, startup innovativa dell’Alma Mater): le forlivesi Aidoru e Fabgames, Coopabitare (Rimini) e Togenergy (Faenza).

Aidoru, nata tra Forlì e Cesena, prende vita dall’attività di gestione di ‘Volume’, il punto ristoro nel campus universitario di Forlì: questo spazio, già popolare tra studenti e cittadini, offre pasti leggeri e flessibili, adatti alle esigenze della comunità universitaria, con prezzi calmierati e a tariffe agevolate.

Fabgames, invece, è un progetto che unisce docenti, formatori e professionisti per creare esperienze didattiche innovative, ludiche e tecnologiche. Il focus è su laboratori e attrezzature per un apprendimento moderno e tecnico, rivolto a tutte le età. Fabgames offre corsi e laboratori sia indipendenti sia su commissione, e fornisce consulenze.

Oltre ai contributi in denaro tutti i progetti premiati avranno l’iscrizione gratuita per un anno a Legacoop Romagna e potranno accedere gratuitamente a servizi di consulenza, di gestione e operativi di Federcoop Romagna per 12 mesi. Inoltre potranno beneficiare della consulenza sul profilo di rischi e prodotti assicurativi alle migliori condizioni di mercato messa a disposizione da Assicoop Romagna, accedere ai prodotti bancari dedicati all’avvio dell’attività d’impresa garantiti da Bper Banca e ai prodotti finanziari di Coopfond.