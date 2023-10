Coordinatore di gestione per Cooperativa sociale

Cooperativa sociale del territorio cerca ununa coordinatoretrice con esperienza per la gestione di una rete di strutture site nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. La risorsa si occuperà di accoglienza e assistenza di richiedenti asilo maggiorenni e minorenni nell’ottenimento dei documenti di identità e fiscali, coordinamento del personale nella gestione dei servizi di accompagnamento alle visite in ospedale e all’Ausl, erogazione di servizi di mediazione e inserimento. E’ richiesto il possesso di laurea attinente (assistente sociale, psicologia, gruppo L12, coordinatore di struttura), patente B e mezzo proprio. Richiesta la conoscenza delle lingue inglese, francese e araba a livello B2, della posta elettronica e del pacchetto office. Richiesto l’aver già frequentato il corso ai sicurezza sul lavoro. Si offre contratto a tempo determinato con orario a tempo pieno da lunedì a domenica, giorno di riposo a rotazione. Per candidarsi occorre essersi registrati con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regione. emilia- romagna.it) o sull’App Lavoro per Te, invio entro il 27.