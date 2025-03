’Coppi e Bartali’, le modifiche alla viabilità per la gara di domani

La polizia locale di Meldola-Predappio informa che domani i i Comuni saranno attraversati da oltre 200 ciclisti della ’Coppi e Bartali’. Gli atleti entreranno nel territorio di Predappio provenienti da Grisignano (via Violina) intorno alle 13.40 e raggiungeranno la Rocca delle Caminate lungo la Sp125 per poi discendere verso Predappio e svoltare a destra sulla via Roma con direzione Forlì verso le 14. Il percorso continuerà sulla Sp3 fino a Grisignano, attraversando le frazioni di Trivella, Fiumana e San Lorenzo in Noceto, per poi risalire verso Rocca delle Caminate (14.30), scendendo a Meldola lungo la Sp126.

Al termine della discesa alla Rocca di Meldola, la carovana svolterà a destra sulla Sp4, che sarà percorsa in direzione San Colombano fino all’intersezione con via Cavour; da qui entrerà dentro al paese e raggiungerà il Ponte dei Veneziani, per poi proseguire verso Bertinoro sulla Meldola Fratta, intorno alle 14.45. I ciclisti rientreranno a Meldola, provenienti da Bertinoro, sulla Meldola Fratta, fra le 15.20 e le 15.30, per ripercorrere le stesse strade in direzione opposta, svoltando a destra sul Ponte dei Veneziani, poi a sinistra verso la via Cavour, a destra sulla SP4 e infine si dirigeranno verso la Rocca delle Caminate, andando a sinistra sulla Sp126. Raggiunta la Rocca delle Caminate verso le 15.40-15.55, la gara proseguirà ritornando nel territorio di Forlì sulla Sp125, per finire la tappa in piazza Saffi. A Predappio sono previsti divieti e chiusure: dalle ore 11 fino alle 14.30, sarà vietata la sosta su ambo i lati della via Roma, dall’intersezione con via Mazzini fino a piazzale Isonzo, in via Mazzini da via Roma al civico 100 (ponte sul Rabbi) e nel tratto urbano della Sp3 a Sant’Agostino-Trivella (dal Km 10+325 al Km 11+540) e Predappio (dal Km 11+760 al Km 12+820). Dalle ore 13 a fine manifestazione (16 circa), sarà chiusa la Sp126 da Predappio a Rocca delle Caminate e la Sp125 da Grisignano a Rocca delle Caminate.

Fra le 13 e le 14.30, saranno chiuse al passaggio della carovana via Roma dall’intersezione con via Mazzini a piazzale Isonzo e tutta la Sp3 da Predappio a Fiumana. Divieti e chiusure anche a Meldola: dalle ore 11 alle ore 16, e comunque fino a fine manifestazione, sarà vietata la sosta su ambo i lati di piazza Garibaldi e nel tratto di via Cavour, fra la Sp4 e la stessa piazza Garibaldi; dalle ore 13 a fine manifestazione, sarà chiusa la Sp126 da Meldola a Rocca delle Caminate. Fra le ore 13.30 e le ore 16, saranno chiuse al passaggio della carovana la Sp4 (nel tratto fra l’innesto con la Sp126 e via Cavour), via Cavour, piazza Garibaldi, Ponte dei Veneziani, Strada Meldola Fratta e sarà interdetto l’accesso da tutte le laterali presenti lungo le suddette vie.

