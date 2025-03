’Coppi e Bartali’, sabato la gara . Ecco le modifiche alla viabilità

Il gran finale della settimana internazionale ciclistica ’Coppi e Bartali’, organizzata da Gs Emilia e articolata in cinque tappe, sarà sabato sul traguardo di piazza Saffi, dopo una frazione di 132,5 chilometri e 1780 metri di dislivello. La corsa partirà da Brisighella (in provincia di Ravenna) intorno alle 12.45 con arrivo intorno alle 16 in piazza Saffi proveniente da Predappio, passando per viale dell’Appennino, via Placucci, via Campo degli Svizzeri, via Campo di Marte, viale Roma e corso della Repubblica che sarà transennato nella parte finale. Al via 173 atleti per 25 squadre partecipanti, con il plotone dei ciclisti che entrerà nel Forlivese alle 13.15 circa passando da Villagrappa. Il gruppo percorrerà le vie Ossi, del Braldo, Sadurano, Borsano, Appennino, Violina e delle Caminate. Il percorso prevede per due volte la scalata verso Rocca delle Caminate, seguita dalle salite di Polenta e Bertinoro. Le strade attraversate a Bertinoro saranno via Loreta, Polenta Nuova, Polenta, Collinello Centro, strada comunale Paderno, Settecrociari, Lizzano, Casalecchio di Lizzano, Gualda, Gualdo, Collinello, Gamberone, Roma, Saffi, Cavour, Cellaimo, Maestrina, Trò Meldola e via Meldola Fratta. "Questa tappa sarà la quinta e ultima della ’Coppi e Bartali’ – afferma Andrea Gualtieri, vicecomandante della Polizia locale – e per garantire la massima sicurezza e il regolare svolgimento della gara saranno necessarie alcune modifiche della viabilità".

Saranno consentiti, fino a quando possibile, gli attraversamenti nei punti presidiati e segnalati dai 50 agenti della Polizia locale, con la collaborazione di 50 volontari dell’organizzazione. "Verrà istituito - spiega il sovraintendente Barbara Bovelacci - un divieto di circolazione e di fermata per tutti i veicoli prima e durante il transito della corsa". E’ prevista infatti una chiusura prolungata, dalle 13 alle 16 circa, di una parte del percorso, in particolare di viale Dell’Appennino-provinciale 126 da Predappio a Rocca delle Caminate e provinciale 125 da Rocca delle Caminate a Meldola. Anche il trasporto pubblico locale subirà delle modifiche, soprattutto nell’orario di uscita scolastica, riguardanti le linee per Predappio e verso tutta la vallata del Rabbi. Le corse dirette verso queste località non verranno garantite fino all’arrivo della tappa, quando sarà riaperta la normale circolazione stradale. Le linee per Santa Sofia e per la vallata del Bidente saranno comunque in funzione, anche se con inevitabili ritardi.

Gianni Bonali