Il vescovo Corazza: "Gay, sì alle benedizioni, io stesso ho pregato con un omosessuale"

FORLI’, 20 dicembre 2023 – Mons. Livio Corazza, vescovo di Forlì-Bertinoro, l’ha stupita la scelta di papa Francesco sulle benedizioni alle coppie gay?

"No, è un chiarimento rispetto a un precedente documento. È importante capire che non si modifica la dottrina della Chiesa. È possibile benedire le coppie in situazione irregolare e quelle coppie dello stesso sesso senza convalidare ufficialmente il loro status o modificare in alcun modo l’insegnamento della Chiesa sul matrimonio. Quello resta perenne".

È, come si dice in questi casi, un documento che riguarda solo la pastorale?

"Esattamente. Non esistono riti per benedire le coppie gay".

Cosa c’è, allora, di nuovo?

"Intanto viene confermato cos’è una benedizione, che ha un duplice aspetto. Dimostra la bontà di Dio, conferma che siamo tutti suoi figli. Dall’altro lato, è un incoraggiamento a camminare, a non fermarsi, a continuare a cercare la volontà di Dio".

Questo secondo aspetto sottolinea, secondo lei, che le persone di orientamento omosessuale sono, diciamo così, in difetto?

"L’invito alla conversione vale per tutti. Anch’io, che sono vescovo, sono chiamato a convertirmi. Anzi: la decisione del Papa è un monito a chi si crede nel giusto. Pensiamo alla parabola del pubblicano: è più vicino a Dio chi chi riconosce la propria colpa e non giudica gli altri. Vorrei anche dire che è un po’ lo spirito del Natale".

In che senso?

"La nascita di Gesù significa che Dio si è fatto uno di noi e ha fiducia in noi. Ma è venuto per salvarci, perché non va bene tutto ciò che facciamo... Insomma, la benedizione non può essere una scusa per restare come si è".

Questo significa che la Chiesa auspica tuttora un ’ravvedimento’ degli omosessuali? Fino al cambiamento del loro orientamento?

"Essere di orientamento omosessuale non è una colpa".

È però un peccato?

"L’orientamento non è un peccato, si tratta appunto di un orientamento differente. Peraltro siamo tutti peccatori e abbiamo necessità di perdono".

I conviventi eterosessuali, credenti, possono superare questa che da un punto di vista cristiano è una ’condizione di fragilità’ formando una famiglia. Questo però per i gay non è possibile.

"Ogni storia, col Signore, è un cammino unico: ognuno è chiamato a migliorare nell’amore in un cammino particolare".

Da un punto di vista pastorale, cosa cambierà, anche a livello locale?

"Il documento è appena uscito. Dovremo confrontarci tra vescovi e poi anche con i sacerdoti".

Secondo lei è necessario che un sacerdote le riferisca della richiesta di una coppia gay prima di conferire la benedizione?

"Direi di no. È sufficiente che seguano il chiarimento che già la Chiesa ha dato".

Le risulta che già qualche parroco forlivese abbia benedetto coppie gay?

"Penso di si. Persone di orientamento omossessuale partecipano alla vita della nostra comunità. Frequentano la messa. E al termine della messa viene benedetta tutta l’assemblea...".

Certo, ma il caso di cui si parla in queste ore è più personalizzato. A lei è capitato di benedire coppie gay?

"No. Però, singolarmente, è capitato di ascoltare persone di orientamento omosessuale. Al termine dell’incontro abbiamo pregato insieme".

Gli ha anche impartito la benedizione?

"Pregare insieme è sempre una benedizione".

Cosa si chiede quindi nella breve preghiera che precede la benedizione?

"La pace, la salute, uno spirito di pazienza, dialogo e aiuto vicendevole, ma anche la luce e la forza di Dio per poter compiere pienamente la sua volontà".