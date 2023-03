Corazza: "Guerra, omicidio infinito"

"La guerra non è la soluzione. La guerra è un omicidio moltiplicato all’infinito, distruzione di vite e di relazioni, di ambiente e di risorse. Quanto spreco!". Lo ha affermato il vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza, nell’omelia della messa per la pace celebrata venerdì sera nella chiesa di San Filippo Neri (presente anche l’assessore comunale Barbara Rossi). La liturgia è stata concelebrata da nove sacerdoti, tra cui don Vasyl Romaniuk, assistente spirituale degli ucraini greco-cattolici di Forlì, che celebrano i loro riti proprio nella chiesa di via Giorgina Saffi, e don Nino Nicotra, parroco del centro storico. All’inizio della messa proprio lui ha ricordato "la situazione drammatica in Ucraina e in tante altre parti", ma "non perdiamo la speranza e intensifichiamo la nostra domanda". Il vescovo ha ricordato che "la pace vera non è frutto della guerra, ma porta alla fraternità". Prima della benedizione finale, don Vasyl (nella foto, di fianco al vescovo) ha affermato: "Siamo qui a chiedere pace e giustizia per il mio popolo che ama la pace e la vita e vuole difendere la sua patria. Ringrazio tutti per le preghiere e la vicinanza".

a. r.