Corazza presiede il rito delle ceneri

Inizia oggi il tempo di Quaresima, i quaranta giorni che preparano alla Settimana Santa e alla Pasqua, e il vescovo Livio Corazza presiederà alle 19.30 in Cattedrale la messa con il rito delle ceneri, poste sul capo dei fedeli come segno di pentimento e penitenza, da cui il nome di mercoledì delle ceneri. Durante questo periodo nella diocesi continueranno gli incontri di approfondimento sui vangeli della domenica, mentre da martedì 28 febbraio (20.45) prenderà il via la Scuola di formazione all’impegno sociale e politico presso il salone parrocchiale di Vecchiazzano.